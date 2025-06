Gjonaj, aksion për dhurim vullnetar të gjakut në kuadër të Javës së Dëshmorëve të Hasit

Me rastin e “Javës së Dëshmorëve të Hasit”, në organizim të rinisë hasjane dhe në bashkëpunim me degën e OVL-së së UÇK-së, për të katërtën herë me radhë është organizuar aksioni solidar për dhurim vullnetar të gjakut në QMF–Gjonaj.

Numër i madh i banorëve të Hasit i janë përgjigjur sërish këtij aksioni, i cili po organizohet nga Rinia Hasjane në bashkëpunim me degën e OVL-së së UÇK-së në Has.

Kryetari i kësaj organizate, Xhevdet Thaçi, organizimin për dhurimin e gjakut e konsideron një aksion human dhe të veçantë në nderim të dëshmorëve të Hasit.

Egzona Hoxhaj, nga këshilli organizativ i këtij aksioni, thotë se ky aktivitet i veçantë është mirëpritur nga banorët e Hasit, pasi ka rëndësi të veçantë për jetën e njerëzve, dhe se aksione të tilla do të vijojnë edhe në të ardhmen.

Naim Qenaj nuk ka hezituar që sërish t’i bashkohet këtij aksioni human, pasi, sipas tij, nuk është hera e parë që dhuron gjak për të ndihmuar ata që kanë nevojë dhe për t’iu shpëtuar jeta.

Ndryshe, ky aksion do të vazhdojë gjatë tërë ditës së sotme./tv prizreni