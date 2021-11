A do të martohet sërish Jennifer Lopez?

Jennifer Lopez, e cila është në lidhje me Ben Affleck që nga muaji prill, tha për “Today” të enjten se ajo ende beson në martesë, edhe pse ajo është e divorcuar tre herë.

“Unë nuk e di, po, mendoj,” kur u pyet nëse do të mendojë sërish për martesë, duke pranuar se ajo është “romantike” dhe ka qenë gjithmonë.

“Unë ende besoj në lumturinë e përjetshme, me siguri, 100 për qind”.

Filmi i ardhshëm i Lopez “Marry Me” e sheh atë duke u portretizuar një këngë që është martuar disa herë, një fakt që është i ngjashëm për këngëtaren, e cila është martuar disa herë.

“Nëse nuk mund të qeshësh me veten dhe ta marrësh ashtu siç të vijë thjesht nuk mendoj për ato më shumë”, tha Lopez. “Ndihem sikur jam një qenie njerëzore si të gjithë. Kam pasur ulje-ngritjet e mia, kam bërë gabime dhe jam vërtet krenare se ku kam arritur në jetën time dhe kush jam si person, si nënë, si aktore dhe si artiste. Pra, po, është në rregull, të gjithë e kanë këtë”.

Ajo u pajtua me Affleck pas ndarjes së saj nga ish-bejsbollisti i Yankee, Alex Rodriguez. Jlo u martua për herë të parë me aktorin Ojani Noa, në vitin 1997, duke u ndarë në vitin 1998 dhe më pas me Cris Judd, me të cilin ishte martuar nga viti 2001-2003.

Më pas ajo u martua me këngëtarin tjetër, Marc Anthony, në vitin 2004. Çifti ndan dy binjakë 13-vjeçar, Emme dhe Max, por shkuan në divorc në vitin 2014.