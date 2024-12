Rrustem Aliaj nuk është më në pozitën e Presidentit të klubit te Suhareka.

Klubi i qytetit me të njëjtin emër ka njoftuar të martën se vendimi për dorëheqje ka ardhur si hapje rruge për të sjellur ndryshime.

“Ju njoftojmë për dorëheqjen nga pozita e presidentit të klubit z.Rrustem Aliaj vendimi për dorëheqje është një hap për të sjellë ndryshime ose për të hapur rrugën për një vizion të ri në klub.

Rrustem Aliaj ka pasur një ndikim të madh dhe ka lënë një trashëgimi të rëndësishme në klub. Të kesh një president që ka shërbyer me nder dhe krenari është një vlerë e madhe për një ekip.

Shprehim mirënjohjet tona ndaj tij. Urimi për suksese në të ardhmen tregon respektin dhe vlerësimin për kontributin e tij.

Në ditët në vijim mbledhja për zgjedhjen e kryesisë së re do të përcaktojë drejtimin që do të ndjekim në të ardhmen. Një lidership i fortë dhe me vizion është kyç për të vazhduar sukseset dhe për të përmirësuar më tej performancën”, ka shkruar Suhareka. “Faleminderit për gjithqka president do mbetesh në historinë e klubit si president historik dhe shumë i respektuar”.

Suhareka ishte promovuar së fundmi në Superligë, ndërsa stinorin vjeshtor e ka përfunduar në vendin e pestë në renditjen tabelare.