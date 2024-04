Asambleja Parlamentare voton pro anëtarësimit të Kosovës në KiE

Deputetët në Asamblenë Parlamentare kanë votuar në favor të Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës.

Nga 171 deputetë që morën pjesë në votim, 131 prej prej tyre votuan pro, teksa 29 kundër. Ndërsa 11 vendosën që të abstenojnë, njofton Klankosova.tv.

Pas marrjes së 2/3 të votave në Asamblenë Parlamentare, raporti i raportueses së Kosovës në Këshillin e Evropës, Dora Bakoyannis, tani do të procedohet te Komiteti i Ministrave, takim i cili do të mbahet me 16 dhe 17 maj të këtij viti.

Përndryshe, Kosova bëri hapin e parë drejt anëtarësimit në Këshillin e Evropës, me 27 mars, pasi Komiteti për Politikë dhe Demokraci i KiE e miratoi raportin e Bakoyannis.

Tash, fjalën e fundit për anëtarësimit e Kosovës do ta jap Këshilli i Ministrave.