Ilir Daja do të vazhdojë të jetë trajner i skuadrës së Ballkanit. Kjo u zyrtarizua sot nga klubi suharekas, i cili bëri me dije se Daja do të jetë në krye të skuadrës edhe për dy vjet tjera.

Daja e shpalli Ballkanin kampion të Kosovës dhe e udhëhoqi drejt kualifikimit në grupe të Ligës së Konferencës.