BQK largon tarifën për depozitimin e monedhave metalike

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Kosovë (DhTIK) ka njoftuar se Banka Qendrore e Kosovës, ka larguar tarifën për depozitimin e monedhave metalike.

Në përgjigjen zyrtare të pranuar nga Banka Qendrore e Kosovës drejtuar DhTIK sqarohet se tashmë bizneset nuk detyrohen të paguajnë një tarifë të tillë gjatë depozitimit të monedhave metalike, ndërsa me kërkesë të BQK-së dhe me dakordim paraprak me Drejtuesit e Bankave Komerciale të njëjtën praktikë e kanë zbatuar të gjitha bankat komerciale në vend.

“Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Kosovë përshëndetë largimin e kësaj tarife nga Banka Qendrore e Kosovës, duke mbetur me shpresë se institucionet e vendit do të marrin parasysh imputet nga përfaqësuesitë e bizneseve dhe hapa konkret për lehtësimin dhe krijimin e një klime sa më të përshtatshme për të bërë biznes në vend”, thuhet në komunikatën për media.