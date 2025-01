Bunjaku i Bashkimit, MVP i javës së 17-të

Valon Bunjaku, organizatori i Bashkimit, ka treguar një paraqitje brilante në derbin prizrenas ndaj Proton Cable Prizrenit, duke u shpallur MVP i javës së 17-të në ProCredit Superligë.

Me 27 pikë, 1 kërcim, dhe 4 asistime, Bunjaku arriti indeksin më të lartë të xhiros, 32, duke udhëhequr ekipin e tij drejt një fitoreje të rëndësishme. Performanca e tij e shkëlqyer ishte vendimtare në këtë sfidë të rivalëve lokalë.

Përveç Bunjakut, në Top 5 të javës spikatën edhe: Jayveous Mckinnis (Bashkimi) me 7 pikë, 18 kërcime dhe 3 asistime (indeksi 29); Tristan Ikpe (Peja) me 22 pikë, 13 kërcime dhe 2 asistime (indeksi 28); Jericole Hellems (Vëllaznimi) me 23 pikë, 9 kërcime dhe 2 asistime (indeksi 27); Daniel Lekndreaj (Sigal Prishtina) me 8 pikë, 13 kërcime dhe 2 asistime (indeksi 19)./PrizrenPress.com/

