Dëshmitarët përshkruajnë kaosin dhe frikën, ndërsa një burrë hapi zjarr në një dyqan ushqimesh në Kolorado – ku u vranë 10 njerëz

Të paktën 10 njerëz janë vrarë, duke përfshirë një oficer policie, nga të shtënat në një supermarket në qytetin amerikan të Boulder, Colorado më pak se një javë pasi tetë persona u vranë në qytetin amerikan të Atlantas.

Dhe sipas raportimeve të mediave të huaja, përcjell Telegrafi, policia arrestoi një të dyshuar por nuk zbuloi emrin e tij ose ndonjë detaj në lidhje me të shtënat – në një konferencë shtypi në mbrëmje.

Hetuesit sapo kishin filluar renditjen përmes provave dhe intervistave të dëshmitarëve dhe nuk kishin detaje mbi një motiv për të shtënat, tha avokati i rrethit të qarkut Boulder, Michael Dougherty, duke shtuar se për shkak se familjet ishin ende duke u njoftuar, emrat e viktimave nuk janë bërë të ditura.

“Kjo është një tragjedi dhe një makth për Qarkun Boulder, dhe si përgjigje, ne kemi një bashkëpunim dhe ndihmë nga autoritetet lokale, shtetërore dhe federale”, ka shtuar ai.

Të shtënat ndodhën rreth orës 3 pasdite me kohën lokale në një supermarket King Soopers në zonën Table Mesa të Boulder, një qytet rreth 45 kilometra (28 milje) në veriperëndim të Denver.

Autoritetet thanë se i dyshuari po merrte trajtim mjekësor dhe nuk kishte më kërcënim për publikun.

Në fund, disa pamje video nga skena e transmetuar më herët nga stacionet televizive treguan një burrë pa këmishë, me mjekër me pantallona të shkurtra që largohej nga dyqani me pranga, para se të vihej në një barelë dhe të ngarkohej në një ambulancë.

Ndërkohë, dëshmitarët përshkruan skenat ndërsa dëgjuan të shtëna armësh brenda supermarketit, përcjell Telegrafi.

“Ne ishim në arkë dhe të shtënat sapo filluan të dëgjoheshin”, thotë Sarah Moonshadow, 42, e cila ishte në dyqan me djalin e saj, Nicholas.

“Dhe unë thashë, ‘Nicholas ulu’, dhe Nicholas bëri këtë. Dhe ne sapo filluam të dëgjonim, vetëm të shtëna të përsëritura… dhe unë vetëm thashë, ‘Nicholas, vrapo’”, ka thënë Moonshadow më vonë për agjencinë e lajmeve Reuters.

Moonshadow tregoi se kishte parë “dikë që po vinte në rrugë” ndërsa ajo dhe djali i saj po iknin.

“Dhe unë u përpoqa të vrapoj drejt tij, dhe Nicholas më tërhoqi dhe ai më tha ‘Ne duhet të shkojmë’. Dhe ne vetëm vrapuam dhe u fshehëm pas ndërtesës”.

Gruaja kishte shpërthyer në lot, duke shtuar: “Unë nuk mund të ndihmoja askënd”.

Ndërsa Dean Schiller i tha agjencisë së lajmeve Associated Press se ai sapo ishte larguar nga supermarketi kur dëgjoi të shtëna me armë dhe pa tre njerëz të shtrirë me fytyrë poshtë, dy në parkun e makinave dhe një afër derës.

Ai tha se “nuk mund të dallonte nëse po merrnin frymë”.

Një tjetër dëshmitar, James Bentz, i tha gazetës Denver Post se ishte në seksionin e mishit kur dëgjoi atë që ai nuk e mendoi në fillim si të shtëna armësh.

Bentz tha se ai u hodh nga një raft i mbushur në pjesën e prapme të dyqanit për të shpëtuar dhe se të rinjtë po ndihmonin të moshuarit jashtë saj. /Telegrafi/