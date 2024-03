Haradinaj kujton dëshmorët e martirët e Rahovecit

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, së bashku me kryetarin e Rahovecit, Smajl Latifin dhe bashkëpunëtorë si dhe përfaqësues të OVL-së, kanë kujtuar dëshmorët e martirët e Rahovecit.

Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj ka shkruar se ata mbesin në kujtesën historike si simbole të guximit dhe përkushtimit për atdheun.

“Rahoveci me rrethinë ishte vatër e rezistencës dhe e organizimit të luftës për liri. Në fshatrat si Opterushë e Retijë, shpirti i qëndresës është i përjetësuar. Ato mbesin në kujtesën historike si simbole të guximit dhe përkushtimit për Atdheun. Bashkë me Kryetarin Smajl Latifi, bashkëpunëtorë si dhe përfaqësues të OVL-së, kujtuam dëshmorët dhe martirët e këtyre fshatrave, që me sakrificën e tyre dëshmuan vullnetin e shqiptarëve për drejtësi dhe të drejtën për të jetuar të lirë nga shtypja”, ka shkruar Haradinaj.

Më tej, ai ka shkruar se AAK me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera të NATO-s, kanë kanë thjesht një plan strategjik, por një zotim për të hapur rrugët e suksesit dhe përparimit për brezat e ardhshëm.

“Në frymën e atyre që kanë shkuar para nesh, të ripërtërijmë përkushtimin tonë për Kosovën në NATO, Kosovën shtyllë të lirisë, drejtësisë dhe zhvillimit. Le të punojmë krah për krah, të rreshtuar dhe të bashkuar në synimet tona. Kjo është detyrë, privilegj dhe nder për ne”, thuhet tutje.