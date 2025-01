Hidhet shorti i Champions-it: City sfidon Realin

Në Nyon të Zvicrës të premten është tërhequr shorti për fazën e play-offit në Ligën e Kampionëve.

Skuadrat e renditura nga pozita 9 deri në 24 mësuan kundërshtarët e tyre drejt kualifikimit në 1/8 e finales së garës më të madhe në Evropë.

Padyshim se kryesfida do të luhet mes dy gjigantëve evropiane, Manchester Cityt dhe Real Madridit.

Juventus-PSV është një tjetër sfidë interesante që do të luhet në këtë rreth të garave në elitën e futbollit evropiane, derisa PSG pritet të ketë punë më të lehtë pasi që do të ballafaqohet me Brest.

Çiftet:

Club Brugge – Atalanta

Sporting – Borussia Dortmund

Manchester City – Real Madrid

Celtic – Bayern Munich

Juventus – PSV

Feyenoord – Milan

Brest – PSG

Monaco – Benfica

Ndeshjet e para luhen më 11 dhe 12 shkurt, kurse ato të kthimit një javë më pas.