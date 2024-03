Juventus ka një ‘10’ të ri pas Pogba

Sipas gazetës torineze “Tuttosport”, Kenan Yildiz do të jetë numri “10” i ri i Juventus-it pas Paul Pogba-s.

Reprezentuesi francez Pogba ka marrë një ndalim katër-vjeçar nga dopingu dhe e ardhmja e tij te Juventus-i është shumë e pasigurt, duke pasur parasysh se gjigantët e Serie A mund të vendosin të ndërpresin kontratën e tij.

Edicioni i shtypur i së premtes i gazetës “Tuttosport”, raporton se klubi tashmë ka vendosur t’i japë numrin “10” të Yildiz-it.

Juventus-i do t’i ofrojë yllit turk mundësinë për të veshur numrin ikonik të fanellës gjatë negociatave për kontratën që do të fillojnë së shpejti.

Marrëveshja 300 mijë euro në vit e lojtarit turk në “Allianz Stadium” përfundon në qershor 2027.

Sipas “Tuttosport”, Juventus-i së shpejti do të ulet me shoqëruesit e tij për të diskutuar dhe përmirësuar kontratën dhe do t’i ofrojë Yildiz-it numrin “10”.

18-vjeçari do të jetë i disponueshëm për ndeshjen e nesërme në Serie A kundër Lazio-s. Trajneri Massimiliano Allegri ka thënë se pret gola nga Yildiz dhe sulmues të tjerë të Juventus-it, të cilët mund t’i ndihmojnë bardhezinjtë të kualifikohen në Champions League.Albanian Post