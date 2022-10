Khloe Kardashian del në mbrojtje të Kimit kundër Kanye Westit: Mjaft më, lëre familjen tonë të qetë

Ylli televiziv, Khloe Kardashian ka folur në mbrojtje të motrës së saj mw tw madhe, Kim.

Të mërkurën (5 tetor), Khloe komentoi në një postim në Instagram nga Kanye West, ku reperi foli për lidhjen e tij me Candace Owens dhe e lavdëroi atë që ishte “e vetmja personazh publik që tha se ishte e gabuar për familjen Kardashian që më penguan të shihja vajzën time”.

Në komentin e saj, Khloe trajtoi polemikat rreth ditëlindjes së katërt të mbesës Çikago – një festë e përbashkët ditëlindjeje me kushërirën Stormi Webster – në fillim të këtij viti, për të cilën reperi ka thënë vazhdimisht se ish-gruaja, Kim Kardashian nuk e ka ftuar atë, shkruan People.

“Kanye, unë të dua. Unë nuk dua ta bëj këtë në rrjetet sociale, por ju vazhdoni ta sillni këtu. Ju jeni babai i mbesave dhe nipave të mi dhe unë po përpiqem të jem e respektueshme, por ju lutem ndaloni ta rrëzoni Kimin dhe ta përdorni familjen tonë kur ju doni të devijoni”, ka shkruar themeluesja e “Good American”.

Duke vënë në dukje se “të gjithë janë të lodhur” nga rrëfimi i ditëlindjes, Khloe shtoi: “Mjaft tashmë. Të gjithë e dimë të vërtetën”.

“Ju e dini saktësisht se ku janë fëmijët tuaj në çdo kohë dhe keni dashur ditëlindje të ndara. Unë i kam parë të gjitha tekstet për ta vërtetuar këtë. Dhe kur ndryshuat mendje dhe dëshironit të merrni pjesë, erdhe”, shkroi ajo.

“Siç e keni vënë në dukje vetë, ajo është kujdeset për fëmijët tuaj në 80% të kohës”, vazhdoi Khloe.

“Ju lutemi lëreni atë dhe familjen jashtë në mënyrë që fëmijët të rriten të qetë. Unë vij nga një vend dashurie dhe jam e lumtur ta vazhdoj këtë bisedë privatisht nëse dëshironi”, tha tutje ajo.

Në kohën e pretendimeve fillestare të West për festën e ditëlindjes, një burim i tha People se ai është “gjithmonë i mirëpritur dhe vjen në ngjarje familjare”.

Themeluesi i “Yeezy” postoi një pamje të komentit të Khloe dhe u përgjigj: “Ju jeni duke gënjyer dhe jeni gënjeshtarë”.

Në përgjigjen e tij, ai tha se Kardashians “në thelb e rrëmbyen Çikagon në ditëlindjen e saj, në mënyrë që ajo të kujtonte se babai i saj nuk ishte atje”.

Ai gjithashtu përsëriti pretendimin e tij të mëparshëm se i dashuri i Kylie Jenner, Travis Scott, ishte ai që i dha vendndodhjen e festës me të, duke theksuar, “kështu do të luani të gjithë me baballarët me ngjyrë”.

West më pas akuzoi familjen se organizoi një festë “para ditëlindjes së Psalmit, kur unë po kthehesha nga Japonia për të qenë atje për ditëlindjen e tij”, duke shtuar se ai mësoi për festën duke “parë fotot e festës në internet”.

“Gjithashtu unë duhet t’i shoh fëmijët e mi 100% të rasteve, por meqenëse ka një ndarje duhet të kishte qenë 50% të rasteve”, përfundoi ai.

Përveç Çikagos dhe Psalmit, themeluesja e “Skims” dhe reperi kanë djalin Saint, 6 vjeç dhe vajzën North, 9 vjeç.

Gjatë një interviste ekskluzive me ABC News që u transmetua pjesërisht në “Good Morning America” dy javë më parë, reperi 45-vjeçar u hap me Linsey Davis për marrëdhënien e tij me Kim, e cila paraqiti kërkesën për divorc në shkurt 2021 pas gati shtatë vitesh martesë.

“Kjo është nëna e fëmijëve të mi dhe kërkoj falje për çdo stres që kam shkaktuar, edhe në zhgënjimin tim, sepse Zoti më thërret të jem më i fortë”, tha West.

“Por gjithashtu, as askush tjetër nuk duhet të shkaktojë stres. Unë kam nevojë që ky person të jetë më pak i stresuar dhe në rastin më të mirë mendje të shëndoshë dhe sa më të qetë që të jetë në gjendje t’i rrisë ata fëmijë”, kishte deklaruar reperi.

Kur u pyet nëse West ndjen se ka “një zë si prind”, ai tha se i duhet “të luftojë për të arritur këtë”. /Telegrafi/