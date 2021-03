Kryeziu: Pushteti i udhëhequr nga VV në Prizren ka degraduar

Drejtori Ekzekutiv i KDI-së, Ismet Kryeziu thotë se pushteti i VV-së në Prizren ka degraduar në krahasim me atë paraprak.

Ai thotë se shpesh i ka ardhur turp nga ajo që u është servirur qytetarëve në këto katër vjet. Kryeziu shton se Prizreni ka nevojë për vlera tjeta të qeverisjes.

Postimi i tij i plotë:

Ne Prizren, ne qeverisjen lokale perpos ndryshimit te njerzve, pushteti aktual i udhehequr nga VV-ja, ka degraduar krahasueshem me ate paraprak.

Shpesh here me vjen turp, nga ajo qe i eshte servuar qytetareve ne keto kater vite nga ky pushtet. Por, jo pse jam angazhuar per doreheqjen e Mujes dhe humbjen e PDK-se, sepse kishim nevoje per vlera tjera te qeverisjes.

Sot, Prizreni me shume se dje e shume me shume per neser ka nevoje per vlera tjera te qeverisjes.