Ky është i arrestuari për sulmin seksual ndaj 12 vjeçares në Prizren

Policia në Prizren ka arrestuar të dyshuarin për sulm seksual ndaj 12 vjeç ares.

I dyshuari i përfshirë në këtë rast është F. Berati, shtetas i Shqipërisë.

Ai po dyshohet se e kishte prekur në pjesët intime vajzën e gruas me të cilën bashkëjetonte në prani të saj. Kjo e ka shokuar dhe tmerruar nënën, e cila e ka raportuar rastin dhe ka dëshmuar para hetuesve se si ndodhi ngjarja ndodhi në banesën e tyre.

Pasi është marrë deklarata e nënës së vajzës, e mitura është dërguar për ekzaminime mjekësore dhe më pastaj që të dyja janë dërguar në përkujdesje institucionale.

Ndërkohë që me t’u përfunduar procedurat policore, me urdhër të prokurorit, 33-vjeçari është arrestuar dhe i është caktuar masa e ndalimit në kohëzgjatje prej 48 orësh. Ai do të hetohet nën dyshimet për kryerjen e veprës penale ‘Sulm seksual’./Gazeta Sinjali