Malishevë: Detyrohet ta ndërtojë shtëpinë me shtyllën brenda, KEDS nuk erdhi të ia largojë (VIDEO)

Zogaj tregon për Kanal 10 se shtëpia është ndërtuar para 4 viteve, por ai edhe më parë ka bërë kërkesë që shtylla të largohet.

“Edhe ma herët kam bo kërkesë që shtylla të hiqet nga këtu, por nuk kanë ardhë. Janë ardhë në të vërtetë, por kanë lypë pare e unë pare nuk pata me u dhanë dhe kështu ka mbetë shtylla brenda në shtëpi.”, ka thënë Zogaj.

Ai thotë se është i detyruar që ta heq pasi që ajo shkakton rrezik për tre anëtarët e familjes Zogaj.

“Jam detyru për me hekë se është rrezik, Zoti na rujtë prej naj vetëtime a najsen. Jemi tre anëtarë të familjes dhe kështu jemi detyru me hekë prej këtu.”, rrëfen tutje ai.

Zogaj thotë se punëtorët e KEDS-it kanë përtuar që ta largojnë shtyllën nga ai vend dhe për këtë arsye kërkonin para të cilat ai nuk i kishte që t’ua jap.

“Lypishin të holla. Unë të holla nuk pata me iu dhanë edhe veç vishin e kqyrshin e ikshin prej këtu. Kërkonin të holla se thoshin merr kohë me e hekë prej këtu, duhet me shku me e nalë rrymën atje, pritojshin me nji fjalë edhe nuk dojshin me e hekë.”, ka thënë Zogaj.