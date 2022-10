Mësimdhënësi votues i LV-së, letër Nagavcit: Edhe 5 muaj dal në pension, po më tallin, jam i zhgënjyer

Beqir Letaj, një mësimdhënës nga Komuna e Prizrenit është shprehur i zhgënjyer me mos-ekzekutimin e pagave për grevistët.

Letaj ka thënë se është votues i Vetëvendosjes prej vitit 2019, por tani është zhgënjyer nga udhëheqja e Vetëvendosjes për shkak të çështjes së nxehtë të pagave.

Ai ka thënë se edhe pesë muaj do të dalë në pension dhe se një pensionim të tillë nuk e meriton.

“E nderuara ministre Nagavci edhe 5 muaj do të pensionohem. Nuk e kam paramenduar kurrë që karriera ime do të përfundojë me këtë zhgënjim total”, ka shkruar ai në “Facebook”.