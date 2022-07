Messi i fokusuar plotësisht në ekipin e PSG-së

Lionel Messi është gati të fillojë sezonin e tij të dytë me Paris Saint-Germain, pasi projekti i super ekipit të PSG 2.0 fillon me ndeshjen Trophee des Champions kundër Nantes në Izrael këtë të dielë.

Finalja do të zhvillohet në Tel Aviv pa Kylian Mbappe, pasi ai po vuan një pezullim të mbartur nga sezoni i kaluar, por Messi do të jetë aty dhe sipas të afërmve, ai shfaqet tepër i vendosur dhe shumë i fokusuar.

Ai dëshiron që ky sezon klubi të shkojë mirë dhe nuk do të anashkalohet nga Kupa e Botës në nëntor, për të cilën do të mendojë më vonë, apo thashethemet dhe deklaratat që e lidhin atë me një rikthim në Barcelonë në vitin 2023.

Christophe Galtier do të jetë trajneri i ri dhe Luis Campos është këshilltari sportiv, por Messi do të jetë lider në fushë si pjesë e Super PSG 2.0, veçanërisht në këtë test pa Mbappe.

Në formacionin e ri të skuadrës, një 3-4-1-2 me Messin si nr.10 dhe me Neymar dhe Pablo Sarabia në krahë, argjentinasi do të jetë playmaker i skuadrës dhe do të drejtojë sulmin.

Sergio Ramos, i cili është rikthyer në formë, gjithashtu është shfaqur rregullisht në treshen e pasme.

Nuk është vetëm Messi ai që është i vendosur të ketë një sezon të suksesshëm 2022/23.

Neymar gjithashtu duket i vendosur dhe ai u komplimentua nga të gjithë të shtunën.

“Unë shoh një lojtar të lumtur dhe shumë profesionist që nuk ka humbur asnjë seancë dhe që ka një qëndrim bashkëpunimi dhe dëgjimi”, tha Galtier për brazilianin.

“Ai punon shumë dhe është një lojtar i klasit botëror”, shtoi ai. /Albanianpost.com