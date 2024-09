Ministri Çeku s’e mohon dorëheqjen nëse i ngritet aktakuzë

Ministria e Kulturës, e udhëhequr nga Hajrullah Çeku e kishte angazhuar një ekspert të cilin do ta paguajë 5,560 euro në muaj.

Ministri Çeku në “Debat Plus”, tha se nëse i ngritet aktakzuë për këtë çështje, atëherë nuk do e kishte problem as dorëheqjen.

“Jam shumë i interesuar që në raste të tilla të bëjë ckado që është e mundur të ofroj një standard të mirë moral. Besoj edhe dorëheqja dhe cdo veprim tjetër i nevojshëm për me mbet sa më larg nga cfarë do mundësie me ndiku në vendimarrjen e institucioneve që janë të pavarura, por edhe aty që supozo0het që ka ndodhë një vepër që në fund ka prodhu një aktakzuë. Asnjëherë skam qenë i ngarkum me cështjen e pozitave, ka shumë sulme e shpifje, kritika që janë të zakonshme e normale”, tha ai./Dukagjini/