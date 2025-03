“Do të mbajë mot i vranët dhe me kushte per riga shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 4 °C deri në 7°C, ndërsa maksimalet nga b13°C deri në 16°C”, thuhet në njoftimin e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës.

“Do të fryjë erë e lehtë dhe lokalisht e fortë nga jugperendimi”.