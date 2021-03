Në Prizren, shënohet sot Dita Botërore e Teatrit

Me rastin e shënimit të Ditës Botërore të Teatrit, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në Prizren në bashkëpunim me teatrin e qytetit “Bekim Fehmiu”, do të organizojnë një aktivitet ku do të shfaqet një performancë artistike e artistëve të teatrit të qytetit, ku po ashtu do të bëhet shpërndarja e mirënjohjeve për artistët që i kanë kontibuar teatrit të qytetit me vite të tëra.

Aktiviteti do të përmbyllet me shfaqjen e performancës artistike të grupit “Don’t Listen to Your Reighbors”, të cilët do t’i interpretojnë këngët e vjetra shqiptare.

Aktiviteti do të mbahet të shtunën më 27 mars, në teatrin “Bekim Fehmiu”, në ora 18:00./ PrizrenPress.com