Parashikimi javor 19-25 prill sipas Jorgo Pullës

Këtë javë do ekzistojnë shumë cështje të cilat do t’ju tërheqin vëmëndjen por mirë do ishte ti jepni prioritet cështjeve që lidhen me fushën ekonomike, pasi dhe hyrja e Merkurit në shenjën e Demit në 19/4 do favorizojë të tilla kompromentime. Një ditë më pas do hyjë dhe Dielli në të njëjtën shenjë, dicka që tregon se financat do përbëjnë cështje kryesore bisedimi mundësisht dhe shqetësimesh brenda këtyre ditëve. Përpiquni të menaxhoni cështjet të cilat kanë mbetur pezull dhe kohë për të patur një imazh më të qartë për gjëndjen tuaj ekonomike.

Dashuria

Disa nga cështjet që do shfaqen në biseda midis jush dhe partnerit tuaj ka mundësi të lidhen me fushën ekonomike dhe disa tolerime! Nëse keni portofol të përbashkët do nevojitet ti jepni më shumë vëmëndje bisedave që lidhen me arkën tuaj, për të mos u krijuar kundërshtime. Nëse jeni beqarë me hyrjen e Marsit në shenjën e Gaforres në 23/4 ka mundësi të ndjeni më shumë shpesh mungesë humori dhe kjo do mundej t’ju largojë nga një person që përpiqet t’ju afrohet.

Puna dhe Ekonomia

Punët dhe detyrimet profesionale ka mundësi të kenë një nivel vështirësie këtë javë dhe janë gjithashtu të mundshme ju të përballeni me to aq pozitivisht sa periudhën e kaluar! Biseda që lidhen me pjesën ekonomike të detyrimeve profesionale dhe marrveshjeve duket se do kenë nderin e tyre për këto ditë. Përpiquni të shmangni vendimet impulsive dhe disa lëvizje që duket se kanë fitim, por kjo ndoshta është e përkohshme.

DEMI JAVOR

19/04/2021 TO 25/04/2021

Këtë javë do ekzistojnë dy zhvendosje planetare në shenjën tuaj, hyrja e Merkurit në 19/4 dhe hyrja e Diellit një ditë më pas në 20/4, të cilat do shenjëstrojnë një periudhë të ndryshme për ju plot me mundësi vecanërisht për fushën e lidhjeve tuaja ndërpersonale. Tani do jetë më e lehtë për ju për të komunikuar, të bisedoni, të aftoheni më pranë me persona që ju interesojnë ti njihni më mirë dhe sigurisht të tërhiqni përshtypjet. Kini kujdes kokfortësinë tuaj pasi vazhdimisht do mundej të krijojë disa probleme në vendimet tuaja por edhe në reagimet e të tjerve!

Dashuria

Prezenca e Merkurit dhe Diellit në shenjën tuaj tregon se periudhën e ardhshme dicka duket se do ndryshojë apo do përmirësohet në jetën tuaj personale. Nëse jeni beqarë do jenë më e lehtë të zhvillohet një njohje që ju intereson dhe rol në këtë do luajë vetbesimi juaj por edhe aftësitë tuaja komunikuese. Nëse ndodheni tashmë në një lidhje përpiquni të lini larg asaj debate për cështje të cilat lidhen me persona të ambjentit tuaj dhe jo me ju dhe partnerin tuaj.

Puna dhe Ekonomia

Një javë komunikuese fillon dhe duket se do ketë shumë biseda për bashkpunime të reja por edhe më të vjetra. Ka shumë mundësi të shfaqet një propozim i ri në fushën profesionale apo të bëhen disa ndryshime në punë, të cilat do jenë në përfitimin tuaj. Hyrja e Marsit në shenjën e Gaforres nga data 23/4 mund të krijojë gjatë periudhash disa tensione, vecanërisht nëse bisedat bëhen me shumë persona. Nëse ruani një profil të ulët në të tilla rrethana, do jetë më e lehtë të dilni të fituar.

BINJAKËT JAVOR

19/04/2021 TO 25/04/2021

Këtë javë duhet ti kushtoni më shumë kujdes në cështje të cilat ekzistojnë për menaxhim ose lidhen me cështjet personale apo profesionale, për të mundur ti menaxhoni pa të papritura. Hyrja e Merkurit por edhe e Diellit në shenjën e Demit në 19 dhe 20/4 përkatësisht tregon se ndoshta bëni disa vlersime të nxituara në lidhje me detyrimet tuaja apo shpenzimet tuaja. Vecanërisht përsa ka lidhje me shpenzimet përpiqeuni të jeni të zgjuar me to por edhe me blerjen që keni ndërmend, pasi dhe ka shumë mundësi të shtyheni nga dëshirat tuaja!

Dashuria

Kjo javë do jetë pozitive përsa ka lidhje me lidhjet ndërpersonale pasi duket se qetësia në to do rikthehet! Marsi ikën nga shenja juaj dhe bën hyrjen e tij në shenjën e Gaforres në 23/4, dicka që do ndihmojë rëndësishëm në menaxhimin e debateve që mund të keni hasur me partnerin tuaj periudhën e kaluar. Nëse jeni beqarë ka mundësi të rindizet flaka në një histori sentimentale të kaluarës dhe shkak për ktë mund të përbëjë një mesazh!

Puna dhe Ekonomia

Disa cështje të cilat lidhen me punën apo lidhen me disa detyrime profesionale mund të “ngjeshin” mjaftueshëm kohën tuaj këtë javë. Rol të rëndësishëm në këtë do luajë dhe ndjesia e lodhjes që mund të keni, ndaj do duhet të jeni shumë të kujdesshëm për sa ka lidhje me aktivitetet ku veproni. Përpiquni të përqendroni cështjet profesionale që nevojitet të përmbushni dhe jo në themetheme dhe biseda për skenare hipotetike.

GAFORRJA JAVOR

19/04/2021 TO 25/04/2021

Këtë javë komunikimi me njerzit tuaj, me shokët tuaj akoma dhe me disa që janë thjeshtë të njohurit tuaj, do fillojë të rritet me përparim gjeometrik. Hyrja e Merkurit në shenjën e Demit në 19/4 por dhe hyrja e Dielit në të njëjtën shenjë një ditë më pas tregojnë se periudhën e ardhshme- fillim të kësaj jave- do jetë më social! Kjo do ju ndihmojë të ringrohtë lidhjet me persona që do zgjidhni dhe ti jepni një “frymë të re” në disa prej tyre. Nga 23/4 me hyrjen e Marsit në shenjën tuaj do duhet ti kushtoni vëmëndje më të madhe në menaxhimin e ndjenjave tuaja, pasi nuk është edhe aq e lehtë të kontrolloni.

Dashuria

Ditët e para të javës do jenë vecanërisht komunikuese dicka që do t’ju ndihmojë të afroheni thelbësisht me një person që dëshironi të njihni më mirë. Ka mundësi të ekzistojë dhe një flirt midis shokësh, por do duhet ti kushtoni vëmëndje dhe zhvillimit të tij, pasi kjo do mundej të ndikojë shoqërinë midis jush. Nëse ndodheni tashmë në një lidhje nga 23/4 me hyrjen e Marsit në shenjën tuaj do duhet të ruani tone të ulta në debate të mundshme midis jush dhe partnerit tuaj, dicka që nuk do jetë dhe aq e lehtë, por do jetë e nevojshme.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë ndoshta ka mundësi të ekzistojnë të reja përsa ka lidhje në fushën profesionale të cilat do lidhen me veprime të periudhës së kaluar, të cilat do dalin në sipërfaqje. Nuk përjashtohet të kuptoni arsyjet pas disa pengesash që ishin shfaqur në një cështje profesionale. Nga fundi i javës përpiquni të qëndroni larg tensionesh në ambjentin tuaj të punës.

LUANI JAVOR

19/04/2021 TO 25/04/2021

Merkuri do kalojë në shenjën e Demit në 19/4 dhe do hapë këtë javë! Një ditë më pas domethënë në 20/4 do e ndjekë dhe Dielli, duke treguae se periudhën e ardhshme do t’ju shqetësojë shumë fusha profesionale. Nuk përjashtohet të shfaqen disa mundësi për njohje profesionale, por së bashku me mundësitë ndoshta ekzistojnë dhe shumë prapaskena në cështje që ju shqetësojnë. Këto ditë ndoshta vëreni se disa lidhje me persona shoqërorë të cilat ishin lëkundur periudhën e kaluar, do fillojnë të zëvëndësohen.

Dashuria

Puna do tërheqi më shumë vëmëndjen tuaj këtë javë me rezultat jeta juaj personale të mbetet për pak më mbrapa. Nëse ndodheni tashmë në një lidhje kini kujdes vecanërisht nëse ekzistojnë disa cështje nga e kaluara të cilat nuk janë menaxhuar shumë mirë akoma. Nëse jeni beqarë, orët e shumta që kaloni në punë ka shumë mundësi t’ju afrojnë me një person që ndodhet në ambjentin tuaj profesional, pasi tani komunikimi midis jusj do bëhet më i fortë!

Puna dhe Ekonomia

Kjo javë sjell c’do gjë që lidhet me fushën tuaj profesionale në sipërfaqje madje dhe ka shumë mundësi të sjellë dhe mundësi për fitim nga marrveshje profesionale por dhe për njohje profesionale. Prezenca e Diellit dhe Merkurit në shenjën e Demit tregojnë se do duhet të keni “sytë tuaja hapur” në cështje që lidhen me punën, për të mos lënë asnjë mundësi të humbaë. Me hyrjen e Marsit në shenjën e Gaforres në 23/4 do duhet ti kushtoni vëmëndje pasi ndoshta disa të mos jenë aq shoqërore ndaj jush.

VIRGJËRESHA JAVOR

19/04/2021 TO 25/04/2021

Me hyrjen e Merkurit në shenjën e Demit në 19/4 do jetë më e lehtë për ju të përqendroheni në cështjet e studimeve, kontrolleve dhe zyrtarizimeve, ndaj nëse të mësipërmet ekzistojnë në planet tuaja për të ardhmen e afërt, tani fillon në periudhë më shpresëdhënëse për to. Një ditë më pas në 20/4 kalon dhe Dielli në shenjën e Demit dhe nga pozicioni i tij i ri tregon se cështjet që lidhen me arsimimin, një udhëtim profesional dhe jashtë vëndit do ju shqetësojnë mjaftueshëm. Madje nuk përjashtohet të vijë dhe një lajm nga atje!

Dashuria

Flirti do japë prezencë të fuqishëm dhe këtë javë dhe mund t’ju afrojë me një person që ndodhet në rrethin tuaj të gjërë. Vec se Afërditës do ndodhet dhe Dielli por dhe Merkuri në shenjën e Demit dhe këto yje të bashkuara favorizojnë vecanërisht dhe komunikimin por edhe zhvillimin e njohjeve. Nëse ndodheni tashmë në një lidhje periudhën e ardhshme do ndjeni se fitoni akoma më shumë “kode komunikimi” me partnerin tuaj, dicka që do t’ju ndihmojë për të ekzistuar mirkuptim reciprok dhe mbështetje.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë duhet se do ekzistojë një klimë e qetë në punë dicka që do ndihmojë në menaxhimin e detyrimeve profesionale por edhe në komunikimin midis kolegësh. Këto ditë do jetë më e lehtë për ju të vendosni në një rregull detyrimet profesionale dhe cështje të lëna pezull që keni, pa antkh dhe shqetësimin e peridhës së kaluar. Nuk përjashtohet t’ju jepet mundësia të merrni pjesë në një seminar profesional, i cili do jetë shumë ndihmues për qëllimet tuaja.

PESHORJA JAVOR

19/04/2021 TO 25/04/2021

Hyrja e Merkurit në shenjën e Demit në 19/4 por dhe hyrja e Diellit në të njëjtën shenjë një ditë më pas, tregojnë se ndoshta ndryshojnë prioritetet tuaja këtë javë. Interesi juaj duket se do kthehet më shumë në menaxhimin e cështjeve që lidhen me fushën ekonomike, por dhe në kompromentimet që do t’ju ndihmojnë të mbyllni një marrveshje të mirë ekonomike. Me prezencën e Marsit në shenjën e Gaforres nga data 23/4 do duhet të tregoni të njëjtin interes dhe në fushën profesionale, pasi ka mundësi të ekzistojnë disa cështje të cilat do t’ju krijojnë ose shqetësim ose nervozim.

Dashuria

Këto ditë do jetë e lehtë të kuptoni ndjenjat e partnerit tuaj akoma dhe pa folur aspak! Ajo që do jetë shumë ndihmuese për të arritur disa situata, pasi do dini mbi të gjitha c’farë do mundej të krijojë kundërshtime midis jush. Nëse jeni beqarë ka mundësi të ekzistojë komunikimi me një person të kaluarës, por ky komunikim mund të drejtojë në “adventura” sensuale!

Puna dhe Ekonomia

Java do fillojë me ritme të qetë përsa ka lidhje me fushën profesionale, por sa ditët kalojnë aq ritmet do ngrehen. Nga data 23/4 kur Marsi do kalojë në shenjën e Gaforres ka mundësi të vëreni se rezistenca juaj përballë personash që ju krijojnë nervozizëm por dhe pengesash që do shfaqen në cështjet profesionale do jetë e ulët. Për këtë arsyje do duhet ti kushtoni shumë vëmëndje menaxhimit të cështjeve profesionale.

AKREPI JAVOR

19/04/2021 TO 25/04/2021

Java do fillojë me hyrjen e Merkurit në shenjën e Demit në 19/4 dicka që do ndikojë komunikimin tuaj me të tjetër. Merkuri do ndodhet në shenjën tuaj polare dhe do sjellë në “vijë të parë” biseda që lidhen me bashkpunime, pjesën praktike të disa marrveshjeve por edhe mundësitë për menaxhim të disa debateve. Një ditë më pas në 20/4 kalon dhe Dielli në të njëjtën shenjë, dicka që tregon se fusha e lidhjeve tuaja ndërpersonale do ju shqetësojë shumë për periudhën e ardhshme. Nga fundjava me hyrjen e Merkurit në shenjën e Gaforres (23/4) ka mundësi të fillojnë t’ju shqetësojnë më shumë cështjet që lidhen me persona të rrethit tuaj të gjërë.

Dashuria

Eshtë fakt se periudhën e kaluar duket se ka ekzistuar një shqetësim sentimental në vija të përgjithshme të cila do ti japin pozitionin e saj një klime të mirë me shumë mundësi për të menaxhuar “cështje të lëna pezull” në jetën tuaj personale. Nëse jeni beqarë ka shumë mundësi të njihni dikë që do përmbushë standartet tuaja dhe zhvillimet midis jush do fillojnë të shfaqen. Nëse ndodheni tashmë në një lidhje të mbani mend se koha që do ti përkushtoni lidhjes dhe partnerit tuaj do veprojë në favorin tuaj.

Puna dhe Ekonomia

Këtë javë ka mundësi të shfaqen disa biseda të cilat lidhen me një bashkpunim që ekziston tashmë apo një bashkpunim që po përgatitet të fillojë. Yjet e shumtë që ekzistojnë këtë moment në shenjën e Demit (Dielli, Merkurit dhe Afërdita) thekson c’do gjë që lidhet me lidhjet profesionale dhe bashkpunimet dhe nuk përjashtohet të sjellë dhe mundësi në punë.

SHIGJETARI JAVOR

19/04/2021 TO 25/04/2021

Fillon një javë gjatë së cilës do duhet të “ngreni mëngët” dhe të punoni majftueshëm, pasi duket se detyrimet dhe punët e përditshmërisë do fillojnë të rriten. Hyrja e Merkurit në shenjën e Demit në 19/4 ju ndihmon të menaxhoni c’do gjë që keni në programin tuaj të përditshëm dhe kjo do jetë hapi juaj i parë për të mos u stresuar. Një ditë më pas kalon dhe Dielli në të njëjtën shenjë, dicka që mund të sjellë zhvillime pozitive në cështjet e punës, lidhjet e punës por edhe një klimë të mirë në ambjentin e punës në vija të përgjithshme. Të premten në 23/4 hyrja e Marsit në shenjën e Gaforres inaguron një periudhë e cila ofrohet për menaxhimin e cështjeve ekonomike dhe cështjeve të lëna pezull në të kaluarën.

Dashuria

Këtë javë ka mundësi të ndjeni se nuk keni kohën që do donit për ti bërë gjërat që dëshironi së bashku me partnerin tuaj, por mos lini mendimet t’ju krijojnë nervozizëm apo t’ju pushtojnë, pasi kërkesat e tepruara dhe detyrimet e përditshmërisë do jenë të përkohshme. Nëse jeni beqarë orët që kaloni në punë nuk përjashtohet të ndihmojnë në krijimin e një historie të re sentimentale me një person që ndodhet në të.

Puna dhe Ekonomia

Kombinimi i detyrimeve profesionale dhe cështjeve të përditshmërisë mund t’ju krijojë presion apo shqetësim këtë javë. Nëse mundeni të ndiqni me përpikmëri programin që keni ndërmend, është e sigurt se do ia dilni të menaxhoni të paktën ato detyrime që nuk shtyhen. Të mbani mend se ka shumë mundësi të prezantohen disa mundësi përsa ka lidhje me punën apo një sistemim profesional.

BRICJAPI JAVOR

19/04/2021 TO 25/04/2021

Hyrja e Merkurit në shenjën e Demit në 19/4 dhe hyrja e Diellit në të njëjtën shenjë një ditë më pas, tregojë se këtë javë do kërkoni frymzim për ktë dhe do ktheheni tek personat të cilët janë burim frymzimi dhe gëzimi për ju. Yjet e shumtë që ekzistojnë në shenjën e Demit tregojnë se do keni shumë ide për gjëra të ndryshme të cilat do jenë shumë të mira dhe të gjejnë zbatim praktik ose në cështje profesionale apo personale. Nga fundi i javës do duhet të kushtoni më shumë komunikim dhe reagueshmëri që do ekzistojë me të tjerët. Hyrja e Marsit në shenjën e Gaforres në 23/4 është shumë e mundshme të shtojë disa kundërshtime apo të krijojë disa të reja në lidhjet tuja ndërpersonale.

Dashuria

Fusha sentimentale dhe c’do gjë që lidhet me dashurinë dhe kreativitetin do ndodhet në prioritet dhe këtë javë pasi yjet e shumtë tek Demi ju favorizojnë shumë! Nëse jeni beqarë duket se do takoni një person që do ju frymzojë dhe kjo mund të jetë fillimi i një dashurie të re. Nëse ndodheni tashmë në një lidhje do ekzistojnë mundësi për tu afruar më pranë me partnerin tuaj dhe të komunikoni thelbësisht me të, por do ekzistojnë dhe disa caste që do duhet të keni kujdes tensionet.

Puna dhe Ekonomia

Përditshmëria profesionale nuk duket se do jetë aq kërkuese sa ishte periudhën e kaluar dhe kështu do jetë më e lehtë për ju të menaxhoni cështje të cilat deri tani ju kanë krijuar ankth dhe shqetësim. Nëse në to shtojmë dhe frymzimin që do keni, duket se cështjet profesionale mund të shkojnë shumë mirë këto ditë. E vetmja që nevojitet është ti jepni vëmëndjen e nevojshme!

UJORI JAVOR

19/04/2021 TO 25/04/2021

Këtë javë ia vlen të përqendroheni në c’do gjë që lidhet me shtëpinë tuaj, personat tuaj dhe menaxhimin e detyrimeve familjare në vija të përgjithshme! Hyrja e Merkurit në shenjën e Demit në 19/4 dhe hyrja e Diellit në të njëjtën shenjë një ditë më pas, tregon se shtëpia do përbëjë dhe prioritetin tuaj por edhe mburojën tuaj. Kontakti me persona që i konsideroni tuajët do ju ndihmojnë shumë në humorin tuaj dhe bisedat që do keni me ta nuk përjashtohen t’ju japin zgjidhjen në cështje që ju shqetësojnë. Në 23/4 Marsi do bëjë hyrjen e tij në shenjën e Gaforres dhe kjo nga pozicioni i saj i ri mund të rrisë kërkesat e përditshmërisë.

Dashuria

Keto ditë priten të jenë për shplodhje dhe koha e përbashkët së bashku me partnerin tuaj do jetë shumë ndihmuese për qëndrimin tuaj. Disa cështje të përditshmërisë që do shfaqen mund të krijojnë debate midis jush, por do jetë e lehtë ti menaxhoni. Nëse jeni beqarë jepini rëndësi bisedës që do keni me një person që ju intereson, pasi nga një bisedë mund të nxirrni dhe shumë përfundime të dobishme.

Puna dhe Ekonomia

Punët dhe detyrimet mbajnë mirë dhe këtë javë por duket se ju preferoni ti lini të hecin vetë dhe të mos merreni me to! Energjia juaj duket se nuk do jetë aq e lartë apo ka shumë mundësi të ekzistojnë dhe kërkesa të tjera në përditshmërinë tuaj, të cilat nuk do t’ju lënë kohën që do donit për cështjet tuaja profesionale. Ruani dimensione të njëjta në debate apo kundërshtime të mundshme që mund të ekzistojnë midis personash që ndodhen në ambjentin tuaj profesional.

PESHQIT JAVOR

19/04/2021 TO 25/04/2021

Java fillon me hyrjen e Merkurit në shenjën e Demit në 19/4 dhe nga pozicioni i tij i ri do ndihmojë vecanërisht komunikimin dhe do t’ju afrojë me personat që ndodhen në ambjentin tuaj. Një ditë më pas kalon dhe Dielli në të njëjtën shenjë duke theksuar rëndësinë që do luajnë bisedat dhe kontaktet me personat që ndodhen rreth jush për humorin tuaj por edhe për cështjet që ju shqetësojnë. C’do gjë që lidhet me zhvendosjet, cështjet edukative por edhe tregtinë favorizohet periudhën e ardhshme. Në 23/4 Marsi kalon në shenjën e Gaforres dhe nga pozicioni i tij i ri ju shtyn të gjeni një angazhim të ri kreativ!

Dashuria

Komunikimi do luajë rol të rëndësishëm në menaxhimin e cështjeve sentimentale, si të jeni beqarë apo nëse ndodheni tashmë në një lidhje. Prezenca e Diellit, Merkurit por edhe Afërditës në shenjën e Demit tregon se do ekzistojnë mundësi për tu afruar më pranë dhe të njihni më mirë personat që ju bashkojnë shokë të përbashkët apo ndodheni së bashku në një hapësirë të caktuar. Nëse ndodheni tashmë në një lidhje filloni një angazhim kreativ apo një aktivitet atletik me partnerin tuaj dhe lidhja juaj do rinovohet.

Puna dhe Ekonomia

Disa cështje profesionale ndoshta ju krijojnë shqetësime këtë javë por këto shqetësime do përbëjnë fuqinë motivuese për t’ja dalë mbrë. Të mbani mend se bisedat që do keni me persona që ndodhen në ambjentin tuaj profesional do kenë rezultat, mjafton të përdorni talentet tuaja komunikuese!