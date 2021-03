Prizren:Dy të mitur dënohen me nga një muaj paraburgim

Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti për të Mitur, ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Prizrenit, për caktimin e masës së paraburgimit prej 30 ditësh, ndaj të miturve G.K., dhe H.B., për shkak të dyshimit të bazuar në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale detyrimi dhe mbajtja në pronësi, në kontroll ose në posedim të paautorizuar të armëve.

G.K., dhe H.B., nën përdorim të forcës me mjete të rrezikshëm- thikë si dhe një qenë të racës Pit Bull i kanë detyruar dy të dëmtuar, që të veprojnë në dëm të pasurisë së tyre duke iu marrë me forcë një shumë të të hollave. Kurse a do të argumentohen këto fakte do të vlerësohet në fazat e mëtejme të procedurës penale.

Kundër këtij vendimi, pala e pakënaqur ka të drejtë ankese, në Gjykatën e Apelit, ankesa kundër këtij aktvendimi nuk e shtynë ekzekutimin e tij.