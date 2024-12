Prizreni diskuton sfidat dhe objektivat në arsim për vitin e ri shkollor

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, së bashku me drejtoreshën e Drejtorisë Komunale të Arsimit, Luljeta Veselaj-Gutaj, zhvilluan sot një takim me drejtorët e shkollave të Komunës për të analizuar sukseset e arritura gjatë vitit 2024 dhe për të identifikuar sfidat kryesore që do të përballen gjatë vitit 2025.

“Në takim u vlerësuan përpjekjet e shkollave për përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe progresi i bërë deri më tani”, thuhet në njoftimin e komunës.

Gjithashtu, sipas komunës, u diskutua nevoja për avancimin e infrastrukturës shkollore dhe ofrimin e mbështetjes së duhur për mësimdhënësit dhe nxënësit, me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të sistemit arsimor gjatë vitit të ardhshëm./PrizrenPress.com/