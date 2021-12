Prokurorët po hetojnë shitjen e Cristiano Ronaldos

Për ta bërë të ditur, me njoftimin për shtyp në lidhje me suplementin e prospektit të rritjes së kapitalit, është i njëjti klub i Juventusit.

Dekreti i ri, i njoftuar dje, ka të bëjë me Juventusin dhe disa nga eksponentët e tij aktualë (Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Stefano Cerrato dhe Cesare Gabasio) dhe kaloi mbi faktet dhe hipotezat e krimit të referuara në njoftimin për shtyp të lëshuar më 27 nëntor 2021 si dhe në lidhje me zërin ‘Dispozita përfundimtare’ të pasqyrave financiare më 30 qershor 2021 në lidhje me vlerat ekonomike të shitjes së lojtarit Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo.

Siç u njoftua tashmë, Juventus po bashkëpunon me hetuesit dhe me Consob dhe ka besim se do të qartësojë çdo aspekt të interesit të tyre, duke besuar se ka funksionuar në përputhje me ligjet dhe rregulloret që rregullojnë përgatitjen e raporteve financiare, në përputhje me parimet e kontabilitetit dhe në përputhje me praktikën ndërkombëtare të industrisë së futbollit dhe kushtet e tregut.