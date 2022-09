QKMF në Prizren pranon donacion nga ASB në vlerë rreth 10.500 euro

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, së bashku me zyrtarë të ekzekutivit, sot morën pjesë në ceremoninë e ndarjes së ndihmave nga Organizata Gjermane ASB me donacionin e Aktion Deutschland Hilft, e cila përkrah pesë Qendra Kryesore të Mjekësisë Familjare në Komunat e Kosovës, për lehtësim në përballje me pandeminë Sars-Cov-2.

Vlera totale e donacionit për QKMF – Prizren është rreth 10.500 Euro.

Pakoja përmban: Inhalator, sterilizator, EKG 12 kanale Mr. Grey Aspel, oksigjen koncentrator 5 – litra Elmaslar, bocë oksigjeni çelik e kaltër 50l, aspirator etj./ PrizrenPress.com