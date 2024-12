Pogba është i lidhur me transferimin tek Marselle.

Rabiot, i cili shënoi golin e parë në fitoren kundër Saint-Etienne, ka thënë se dëshiron të luajë më Pogban, i cili aktualisht është i lirë pas përfundimit të kontratës me Juventusin.

“Do të doja të luaja me Paul Pogban. Ne patëm mundësinë të njihemi shpejt te Juventusi, por nuk patëm shumë mundësi për të luajtur së bashku sepse ai kishte disa probleme fizike”, ka thënë Rabiot.

“E ftojmë të vijë dhe të luajë në OM. Ajo që ne po krijojmë është me të vërtetë shumë e rëndësishme. Ka një projekt serioz, gjithçka është shumë profesionale, nga lojtarët te trajneri e deri te menaxhmenti. Është vërtetë klub me ambicie. Nëse dëshiron të vijë, ne do e mirëpresim me shumë kënaqësi”, ka pohuar Rabiot.

Aktualisht Marseille është e dyta në Ligue 1 me 29 pikë, pesë me pak se lideri i tabelës, PSG.