Rexhaj në “Debat Plus” thotë se i gjithë debati bëhet për Asociacion me kompetenca ekzekutive.

“Ne nuk do të lejojmë në asnjë far forme dhe për asnjë çmim të vetëm formim të “Zajednicës”. Zajednicë nuk do të ketë as kur jemi qeveri, e nuk do të ketë edhe nëse nuk jemi në qeveri sepse nuk do ta lejojmë”.

“Çështja nuk është për një Asociacion pa kompetenca ekzekutive, pasi që kohët e fundit Serbia dhe të tjerët po thonë se Asociacioni duhet të zbatohet si i tillë (me kompetenca ekzekutive)”, tha ai, përcjell Telegrafi.

Themelimi i Asociacionit është paraparë me Marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, të arritur mes Kosovës dhe Serbisë. Dy vjet më vonë, të dyja palët janë pajtuar edhe për parimet për themelimin e tij.

Asociacioni i komunave me shumicë serbe parashikohet që të mbledhë rreth vetes dhjetë komuna në Kosovë ku shumica e popullsisë janë serbë, të cilat janë Mitrovicë e Veriut, Kllokot, Partesh, Ranillug, Graçanicë, Zveçan, Zubin Potok, Novobërdë, Leposaviq dhe Shtërpcë.

Siç parashikohet me marrëveshjet përkatëse, Asociacioni ka për qëllim të përfaqësojë interesat kolektive të atyre komunave, në veçanti në fushën e arsimit, shëndetësisë, planifikimit urban dhe rural si dhe të ekonomisë.

Marrëveshja fillestare për Asociacionin (e vitit 2013) thekson se Asociacioni do të krijohet me statut dhe strukturat e tij, mbi bazën e statutit të Asociacionit të komunave të Kosovës./Telegrafi/