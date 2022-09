SBAShK thotë se mund të diskutojnë për ofertën më shumë se 50 e më pak se 100 euro

Kushaj tha se sindikata mund të diskutojë me qeverinë për një ofertë më shumë se 50 e më pak se 100 euro.

“Ne nuk duam të jetë 50 euro, as shumë më pak se 100 euro, duam të jetë pak më pak se 100 euro, ndërsa qeveria mund të japë edhe më shumë se 100 euro… Jemi të gatshëm që ofertën pak më shumë se 50 euro e më pak se 100, t’ia ofrojmë anëtarësisë dhe të veprojmë pastaj për veprimet tjera”, ka thënë Kushaj në Info Magazinë.

Ai tha se të gjithë kanë pritur që qeveria t’i kuptojë kërkesat e SBAShK-ut në takimin e sotëm dhe qysh nesër të fillonte mësimi.

“Anëtarësia ka pritur shumë nga takimi i sotëm, si prindërit e nxënësit, që mësimi të fillojë qysh nesër sepse kanë menduar që qeveria i ka kuptuar kërkesat e sindikalistëve. Kjo nuk ndodhi sot, urojmë të ndodhë në ditët në vazhdim”, ka shtuar ai.

Ai njoftoi se sonte rreth orës 20, SBAShK-u do të mbajë takim me kryetarët e komunave ku do t’i tregojnë atyre se çka u diskutua në takimin e sotëm me qeverinë