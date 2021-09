Totaj në Teqen e Sheh Kadriut: Më 17 tetor do të ndalet keqqeverisja e Haskukës

Kandidati i PDK-së për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, thotë se keqqeverisja duhet të ndalet në Prizren.

Ai, në një takim që ka pasur Teqen e Sheh Kadriut në Has, premtoi se do t’i realizojë kërkesat e qytetarëve.

“PDK në Has është gati për ta bërë ndryshimin e madh. Me vullnetin, përgatitjen e punën e palodhshme të strukturave tona, ne do t’i realizojmë kërkesat e nevojat qytetarëve. Sepse keq qeverisja e Haskukës duhet të ndalet e do të ndalet të dielën e 17 tetorit”.

“Takimi në Teqen e Sheh Kadriut më dha energji e motive të reja për të vazhduar së bashku për Prizrenin. Të bashkuar për ndryshimin që na duhet. Bashkë për Prizrenin”.