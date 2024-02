Zyrtare: Stivi Frashëri i bashkohet Lirisë

Stivi Frashëri është transferi më i ri i Lirisë së Prizrenit.

Klubi prizrenas njoftoi për nënshkrimin e Frashërit me ta, shkruan Gazeta Express.

Sezonin e kaluar, Stivi Frashëri ishte pjesë e Ballkanit, duke treguar paraqitje të mira dhe duke qenë njëri prej portierëve më të dalluar në Superligën e Kosovës.

‘Jam i fascinuar me pritjen këtu. Liria është klub i madh, e Prizreni e don dhe njeh futbollin. Bashkë me shokët e skuadrës dhe tifozët do të bëjmë më të mirën’, ka thënë Frashëri të premten, pas stërvitjes.