Ndërprerje të ujit të pijshëm në disa fshatra të Prizrenit, shkak dëmtimi i gypit

Kompania “Hidroregjioni Jugor” në Prizren ka njoftuar konsumatorët se për shkak të dëmtimit të gypit cili e furnizon stacionin e pompave “SOZI” nga persona të papergjegjshëm do teëketë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijes në disa fshatra.

Kliko linkun: https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/453193197631352

Fshatrat që përfshijnë janë: Planej, Gorozhup, Mile, Mazrek, Gjonaj, Grazhdanik, Nashec, Tupec, Atmaxhë, Kobaj, Vlashnje, Kojush dhe një pjesë e qytetit të rrugës së Nashecit.

Kompania ka bërë me dije se me rastin e sanimit të defektit, do të rikthehet furnizimi i rregullt me ujë të pijes.

