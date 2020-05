60 milionë euro për Icardin, Juventusi parakalon PSG-në

Mauro Icardi nuk do të kthehet tek Interi dhe kjo është e sigurt. ESPN, dy ditë më parë raportonte se ishin mbyllur bisedimet dhe sulmuesi do të jetë pjesë e PSG, klub me të cilin mendohet se do të firmosë një kontratë 4-vjeçare dhe do të përfitojë 10 milion euro në sezon.

Gjithsesi, “L’Equipe du soir” raporton se Inter ka gjetur marrëveshjen me të dy klubet: PSG dhe Juventus. Në arkat e zikaltërve do të shkojnë 60 milion euro, ndërkohë që theksohet se vetë Icardi do dëshironte më shumë të rikthehej në Itali.

Bardhezinjtë e kanë kërkuar edhe më parë sulmuesin, i cili do t’u garantonte të tjerë gola atyre. Gjithashtu klubi nga Torino është gati t’i ofrojë atij një pagë më të lartë se PSG. 12 milion euro në sezon e joshin Icardin, i cili po pret 31 majin, kur edhe skadon afati që PSG ta blejë atë përmes klauzolës.