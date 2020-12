Agjenti i njohur zbulon të ardhmen e Paul Pogbës

Agjenti i njohur i futbollit, Mario Cenolli ka dhënë mendimin e tij lidhur me të ardhmen e mesfushorit të Manchester Unitedit, Paul Pogba.Francezi nuk është duke kaluar kohën më të mirë të “Djajtë e Kuq” dhe mbetet i lidhur me largimin në verën e ardhshme, transmeton lajmi.net.

Pogba kërkohet me ngulm nga Real Madridi dhe Juventusi, derisa Cenolli mendon se agjenti i lojtarit, Mino Raiola do bëjë çmos që ta transferojë në “Santiago Bernabeu”.“Mendoj se Pogba do shkoj të Real Madridi. Nuk mendoj se do transferohet të Juventusi. Në mendimin tim Mino Raiola do bëjë vendimin e tij”.

“Mendoj se është koha e duhur për kalimin të Reali. Mund të bëhet shkëmbim të lojtarëve me Unitedin. Ndoshta do i përshtatet ndonjë britanik. Mendoj se do ndodh në qershor”, tha ai.Sidoqoftë, edhe gjiganti italian, Juventus është duke vëzhguar nga afër kampionin e Botës.