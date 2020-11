Bideni thotë se SHBA-ja është e gatshme të udhëheqë sërish në skenën globale

Presidenti i zgjedhur i SHBA-së, Joe Biden, ka thënë sot se SHBA-ja do të jetë e “gatshme të udhëheqë” sërish në skenën globale, pasi ai ta trashëgojë Donald Trumpin në postin e presidentit në janar. Ai ka premtuar se do të punojë së bashku me aleatët e jashtëm të Washingtonit, raporton Reuters.

Duke paraqitur ekipin e ri të politikave të jashtme dhe sigurisë nacionale, ish-zëvendëspresidenti i SHBA-së, ka thënë se synon ta largojë SHBA-në nga agjenda unilateraliste “Amerika e Para” e ndjekur nga Trumpi.