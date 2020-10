Çeku: Kemi mbi 15 mijë dokumente që po i shqyrtojmë rreth privatizimit

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Hajrulla Çeku, ka deklaruar se intervistimi në Komisionin hetimor të privatizimit nuk është zgjedhje apo dëshirë. Sipas tij, në momentin kur ndonjë dëshmitar ftohet të japë intervistë, është i obliguar t’i përgjigjet.

Ai në Interaktiv të KTV-së ka thënë se mandati i këtij Komisioni për hetimin e procesit të privatizimit në Kosovë, ka gjashtë muaj kohë, ndërsa janë duke punuar që të kryhet brenda kësaj periudhe.

Çeku ka thënë se deri më tani kanë grumbulluar 15 mijë dokumente që kanë të bëjnë me procesin e privatizimit, në listën e parë kanë 21 persona që duhet dhënë intervistë para Komisionit, 30 për qind e tyre tashmë kanë kryer intervistën, dhe do të përfundojnë në dy javët e ardhshme.

“Mandati i punës së Komisionit është gjashtë muaj, me mundësi vazhdimi por ne jemi fokusuar që ta përmbyllim këtë punë brenda kësaj periudhe, në fazën e parë është miratuar plani i punës, e kemi miratuar listën e dëshmitarëve, grupi i parë i ka 21 dëshmitarë. I kemi angazhuar katër ekspertë të jashtëm që tani janë pjesë e ekipit tonë dhe po na ndihmojnë në shqyrtimin e dokumenteve. Kemi siguruar dokumentacion dhe dëshmi nga AKP-ja, nga Supremja, nga Agjencia Kosovare Kundër Korrupsionit dhe shumë institucione të tjera. Në posedim për momentin kemi rreth 15 mijë dokumente, janë të gjitha dokumentet e privatizimit të aktgjykimeve të Supremes dhe dokumente të tjera. Do të kërkojmë sërish dokumente por ky është grumbulli i parë, tanimë kemi kaluar në fazën e dytë, kemi filluar me intervistime. Rreth 30% e dëshmitarëve të grupit të parë janë intervistuar, të premten vazhdojmë me intervista të tjera dhe në dy javët e ardhshme përmbyllet grupi i parë, për të vazhduar me grupin e dytë”, ka deklaruar Çeku në KTV.

Deputeti i VV-së ka thënë se pas këtij procesi, do të mbahen seancat e mbyllura ku do shqyrtohen provat dhe dëshmirë në prani vetëm të anëtarëve të Komisionit dhe ekspertëve. Në fund të këtij hetimi, do të publikohet raporti me të gjeturat, ngjarjet kronologjike, dëshmitë dhe rekomandimet.