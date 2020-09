Dënohen burrë e grua që u rrahën mes vete në Mamushë

Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Përgjithshëm Penal ka bërë shpalljen e aktgjykimit dënues ndaj të akuzuarve me iniciale H.T., dhe B.M. nga Mamusha. Janë çift të cilët u rrahën mes vete për shkak të lidhjes së burrit me gruan e parë.

Të akuzuarin me iniciale H.T. gjykata e ka shpallur fajtor dhe e ka dënuar me dënimin me burgim efektiv në kohëzgjatje prej 1 viti në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim. Kjo për shkak se ka ushtruar dhunë fizike ndaj gruas.

“Me datën 01.08.2020, në Mamushë saktësisht në shtëpinë e tij familjare, me dashje përdor forcën ndaj të dëmtuarës – bashkëshortes së tij me iniciale B.M., në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje verbale që kishte me bashkëshorten e tij, në lidhje me bashkëshorten e parë të cilën e kishte dërguar me veturë te familja e saj, i pandehuri acarohet dhe e godet të dëmtuarën në pjesë të ndryshme të trupit me ç ‘rast të dëmtuarës i shkakton lëndime të lehta trupore”, thuhet në njoftimin e gjykatës.

Të akuzuarën me iniciale B.M. gjykata e ka shpallur fajtore dhe e ka dënuar me dënimin me gjobë në shumën prej 400 euro.

“Sepse me datën 01.08.2020, rreth orës 10:10 minuta, në Mamushë në shtëpinë e përbashkët familjare, me dashje përdor forcën ndaj të dëmtuarit- pandehurit-bashkëshortit të saj me iniciale H.T. në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshje verbale që kishte me bashkëshortin e saj, në lidhje me bashkëshorten e tij të parë të cilën e kishte dërguar me veturë te familja e saj, dhe pas acarimit të situatës, e pandehura ia merr telefonin të cilën e përplas për muri, dhe më pas e sulmon të dëmtuarin-të pandehurin me iniciale H.T. duke e goditur dhe gërvishtur në pjesë të ndryshme të trupit, me ç ‘rast dhe me këtë veprim kryen veprën penale të sulmit”, thuhet në njoftim.