NGOM Fest nis nesër: Prizreni gati për netë të paharrueshme në kala

Pas një pritjeje të gjatë nga adhuruesit e muzikës alternative, NGOM Fest 2025 hap siparin nesër në Prizren, duke sjellë net plot ritëm, energji dhe magji në ambientin e jashtëzakonshëm të kalasë historike.

“Festivali fillon NESËR! Pas shumë pritjesh, NGOM Fest më në fund troket në portat e Prizrenit! Muzikë, energji, njerëz të mirë dhe net të paharrueshme – gjithçka gati! Menzi po ju presim, hajde ta bëjmë këtë verë legjendare bashkë!”, thuhet në njoftimin entuziast të organizatorëve, raporton PrizrenPress.

Për tri net me radhë, Kalaja e Prizrenit do të gjallërohet me performanca nga artistë vendorë dhe ndërkombëtarë, përfaqësues të zhanreve të ndryshme muzikore, që pritet të mbledhin mijëra vizitorë nga e gjithë Kosova dhe rajoni.

Hyrja është e hapur për të gjithë të apasionuarit pas muzikës, natyrës dhe përvojave të reja. (LineUp KËTU) /PrizrenPress.com

