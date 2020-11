i çele herët, moj bajame!

Do të jetë mëngjes e unë do të vi patjetër,

Mbi xhaketën time do të kenë rënë petale,

Nga lulet e kumbullës së vjetër,

Nga lulet e thanës së tharët. Ahere ti s’do të jesh zgjuar akoma.

Unë do të them emrin tënd në xhame

Dhe do të vërshëllej të dashurën këngën tonë:

“Ti çele herët, moj bajame!” Do vërshëllej ngadalë-ngadalë

E s’do prish gjumin tënd të bukur.

Do bien mbi mua petale

E do ulet në sup një flutur… E, kur sytë të hapësh, do të shohësh

Romantikun e përjetshëm në xhame

Dhe këngën e dashur do njohësh:

“Ti çele herët, moj bajame!”