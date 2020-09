Igli Tare e zyrtarizon sot blerjen e re nga Manchester United

Drejtori sportiv i Lazios, Igli Tare, sot pritet të zyrtarizoj transferimin e radhës te skuadra italiane.

Andreas Pereira do të jetë futbollisti i ri i skuadrës romake.

Lojtari brazilian do të braktis Manchester Unitedin pas disa viteve të kaluara atje.

Nuk dihet ende nëse Pereira do të vije te Lazio si huazim, apo si transferim i plotë. 24 vjeçari do të bashkohet me Lazion pikërisht me insistmin e Tares.

Pasditen e sotme Pereira do t’i nënshtrohet testeve mjekësore, para se ai të zyrtarizohet te Lazio.