Kjo është paga e majme e Cavanit në Manchester United

Cavani pritet që ti fitojë 11 milionë euro për sezon në Old Trafford pasi që oferta e Manchester United ishte më e lartë se sa e Atletico Madrid për ish-yllin e Paris Saint-Germain,Cavani do të zyrtarizohet si lojtarë i Manchester United, ai ka nënshkruar marrëveshjen me djajtë e kuq për një sezon me opsion edhe për një vit shtesë.

Sulmuesi uruguaian është golashënuesi më i mirë në histori të PSG-së, me 200 gola të shënuara në 301 paraqitje, ai gjithashtu ka ngritur 19 trofe me skuadrën Parisienë.

Cavani mund të bëjë debutimin e tij për skuadrën e djajve të kuq pas ndeshjeve te kombëtareve, me 17 tetor kundër Newcastle.