Pas përfundimit të dy ndeshjeve të fundit në raundit 1/16-ave, të cilat u luajtën mbrëmjen e sotme, ku kualifikuan Barça dhe Bayern Munich pasi mposhtën Napolin dhe Chelsean, ne tashmë dimë dhe tabelën e Finalit 8 që do të zhvillohet nga 12 gusht.

Do të fillojë me takimin midis Atalanta dhe PSG. Turneu do të mbahet deri më 23 gusht, ditën e finales. Për kujtesë, të gjitha ndeshjet do të zhvillohen në Lisbonë.