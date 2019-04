Ministri Kujtim Gashi në SHBA merr mbështetje të fuqishme të zyrtarëve të YMCA

Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi gjatë vizitës në Chicago të SHBA-së ka marr mbështetje të fuqishme të zyrtarëve më të lartë të YMCA-së në SHBA për organizimin e Kampin Rinor me modelin dhe programet e ShBA-ve.

Ministri Gashi në ditën e fundit të qëndrimit në Chicago është takuar me Tom Valentine, zv/President i YMCA-së për marrëdhënie me jashtë, nga i cili gjithashtu ka marr mbështetje të fuqishme dhe Kosova do të jetë vendi i vetëm në Ballkan ku YMCA do të ketë Kampin Rinor me modelin dhe programet e ShBA-ve.

Në faqen e tij në rrjetin social Facebook, Gashi në përfundim të qëndrimit në ShBA ka pohuar se “Vizitën në ShBA e përfundova në takimin me Tom Valentine, zv/President i YMCA-së për marrëdhënie me jashtë, dhe një mbështetës i fuqishëm i Kosovës. Padyshim që përkushtimi i përfaqësuesve amerikanë do të jetë garantuesi kryesor për suksesin e kësaj organizate edhe në vendin tonë. Kosova po bëhet shteti i vetëm në Ballkan ku YMCA-ja do të ketë Kampin Rinor me modelin dhe programet e ShBA-ve”.

Vizita e Ministrit Gashi në Amerikë u realizua në kuadër të angazhimeve të ministrit për fuqizimin e rolit të rinisë në Republikën e Kosovës.