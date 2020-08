Kundërsulmi i Fatmir Limajt, ia merr AAK-së kandidatin për kryetar të Malishevës

Kryetari i NISMA-s Socialdemokrate përmes një njoftimi në Facebook ka njoftuar se kandidati i AAK-së për kryetar komune në Malishevë Kajtaz Gashi ka aderuar në këtë parti.

Sipas Limajt, Kajtaz Gashi e?shte? pasardhe?s i familjes se? shquar patriotike, Ramadan Shabanit nga Kijeva, i cili ishte nje? nga pleqnare?t me? me ze? te? asaj kohe.

Bashkë me Gashin, në NISMA kanë aderuar edhe Januz Mazreku – ne?nkryetar i dege?s së AAK-së dhe Avni Kryeziu – ane?tar kryesie dhe kryetar ne?ndege.

“Ardhja e Kajtazit, Januz Mazrekut dhe Avni Kryeziut, e?shte? vlere? e shtuar pe?r familjen tone politike. Bashke? me ta do te? jemi edhe me? te? fuqishe?m ne? Malisheve? dhe ne? vend. NISMA Socialdemokrate e?shte? nje? porte? politike e hapur pe?r te? gjithe? ata njere?z me energji pozitive te? cilet duan qe? pe?rmes saj te? japin kontributin e tyre pe?r vendin dhe kombin”, ka shkruar Limaj.