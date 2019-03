60 persona nga Krusha e Madhe ende të zhdukur(Video)

Karriget me fotografi i kane nxjerre jashtë, ani pse nuk kane te pame.

Janë këta 5 anëtaret e familjes Duraku, të cilët ende janë të zhdukur, që nga koha kur u krye masakra e Krushës së Madhe ne Rahovec.

E atë dite mizorisht nga forcat paramilitare serbe u vranë edhe 236 kosovare te tjerë.

E Ismajl Duraku, te cilit iu vra babai, dy axhallarët dhe dy djemtë e axhës thotë se kujtimet e asaj nate, ende i duken trishtuese.

Duraku thotë se ai me disa djem te rinj te fshatit, u ndanë nga familjet me qellim qe me e keqja mos t’i gjej para syve te familjareve.

Ai e kujton edhe bisedën e fundit qe e kishte me babanë e tij para se te ndaheshin përgjithmonë.

Ndërkohë shenjat e plumbave janë ende ne vendin ku u pushkatuan burrat e këtij fshatit.

Dikush qe ishte ne radhe për pushkatim, tregon se si forcat serbe i ndanë burrat nga pjesa tjetër e familjes.

Nalli e kujton bisedën ushtareve serb, kur ia morën djalin.

E 20 vjet pas luftës, ende nuk dihet gjë për fatin e mbi 60 personave të këtij fshati.

Ata figurojnë si të zhdukur.