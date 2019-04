Aksident mes veturës dhe motoçikletës në Prizren, lëndohen dy vozitësit

Policia e Kosovës ka bërë të ditur se dje në rrugën “Kukësi” në Prizren ka ndodhur një aksident komunikacionit, ku janë lënduar dy persona.

“Raportohet për një aksident trafiku me përfshirjen e një automjeti me tabela vendore dhe vozitës të dyshuarin mashkull K/turk, si dhe një motoçikleta pa tabela me drejtues dhe pasagjer viktimat meshkuj K/Shqiptarë. Si pasojë e aksidentit lëndime të rënda trupore marrin drejtuesi dhe pasagjeri i motoçikletës, të cilët janë në trajtim mjekësor në spitalin rajonal Prizren”, thuhet në raport.