Liria nis fazën e parë përgatitore më 7 korrik në stadiumin “Përparim Thaçi”

Liria e Prizrenit ka njoftuar se të hënën, më 7 korrik 2025, do të nisë zyrtarisht faza e parë përgatitore për sezonin e ri 2025/26, raporton PrizrenPress.

Stërvitjet do të mbahen në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren, me fillim nga ora 17:30, ndërsa ekipi do të fokusohet në aspektin fizik dhe taktik, nën drejtimin e stafit profesional.

“FC Liria njofton se më 07 korrik 2025 (e hënë) do të nisë faza e parë përgatitore për sezonin e ri 2025/26. Stërvitjet do të zhvillohen në stadiumin ‘Përparim Thaçi’ në Prizren, me fillim nga ora 17:30. Ekipi do të fokusohet në përgatitjen fizike dhe taktike nën drejtimin e stafit profesional”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com



