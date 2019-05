Çdo të enjte kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi pret në takim një numër të madh të qytetarëve, të cilët i shprehin kërkesat e tyre në prani të kryetarit.

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka shprehur vullnetin dhe gatishmërinë e tij për të përmbushur kërkesat që kontribuojnë në rritjen e mirëqenies së qytetarëve të Rahovecit.

Latifi ka bërë me dije se takime të ngjashme me qytetarë do të vazhdojnë edhe në të ardhmen.