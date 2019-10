LDK me njoftim zyrtar: S’ka më takime me Vetvendosjen, pa u certifikuar rezultatet

Besian Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë se nuk do të zhvillojnë takime më me Lëvizjen Vetëvendosje.

Mustafa ka thënë se pas certifikimit të rezultateve do të negociojnë për një koalicion të mundshëm me VV.

“Diskutuam faktin që kemi një reultat të ngushtë me LVV, po presim certifikimin final dhe pas numrimit final të vendvotimeve do të nëgociojmë. Diku rreth 40-45 mijë vota janë të diasporës, të personave më aftësi të kufizuar dhe me kusht, kemi njjë nume rtë nadh të votave për të pritur.

Dhe negociatat për një koalicion do të zhvillojmë pas rezulateve”, ka thënë Mustafa.

Mustafa u shpreh bindshëm se pas certifikimit të rezultateteve do të ketë zhvillim të negociatave, deri atëherë jo.

“Pavarasisht kush do të del partia e parë dhe ne e respektojmë vullnetin e qytetarëve dhe do të negociojmë”