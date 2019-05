Rrëfimi prekës i nënës nga Prizreni-Dikur burri e rrahte e tash e 8 vjet ia ka vjedhur fëmijët

Ka tetë vite që Hana Bytyqi nga Prizreni nuk ka parë fëmijët e saj. Në një rrëfim për Gazetën Express ajo po thotë se ish-bashkëshorti, Bekë Gashi ia ka marrë fëmijët e që nga atëherë nuk ka asnjë informacion për fatin e tyre. 43-vjeçarja ka kërkuar ndihmën e autoriteteve gjermane e kosovare që t’ia kthejnë fëmijët, për të cilët ligji kishte vendosur se i takojnë asaj. Bekë Gashi në anën tjetër është rast i njohur për organet e drejtësisë, shkruan Gazeta Express

Vite më parë, përmes një mesitnie që ishte nisur nga familjet, Hana Bytyqi do të takohej me Bekë Gashin. Të dy këta, Bytyqi nga Prizreni, e Gashi nga Qyshku i Pejës, ishin martuar, e jeta pas martesës për ta nuk do të vazhdonte e lehtë.

Problemet do të nisnin, kur Bytyqi do të shkonte së bashku me djalin e saj për të jetuar në Gjermani, aty ku jetonte edhe ish-bashkëshorti, Gashi.

Në një rrëfim për Gazetën Express, Hana Bytyqi po thotë se që kur ishte zhvendosur në Gjermani, për të kishte filluar dhuna.

“Jemi njoftu përmes familjeve, më vonë unë së bashku me djalin kemi ardhë në Gjermani. Aty ka fillu dhuna edhe një jetë jo e lehtë, më vonë më ka lindë edhe vajza, por, që situata në mes neve nuk ka ndryshu”, thotë ajo.

Për vite të tëra, sipas rrëfimit të Hana Bytyqit ajo duroi dhunën, e këtë e bëri për hatër të fëmijëve. Por, kur dhuna u bë a pa durueshme, 43-vjeçarja kërkoi ndihmën e policisë.

Hana Bytyqi e Bekë Gashi ishin divorcuar e fëmijët i kishin mbetur asaj me vendim të Gjykatës. Ajo po thotë se gjykata kishte vendosur që ish-bashkëshorti të ju qëndronte larg fëmijëve, por, që ata të mos rriteshin pa praninë e babait vendosi që banesat ku do të jetonin pas ndarjes të ishin jo shumë larg njëra tjetrës.

Kërcënimet nuk ishin ndalë as pas ndarjes. Bekë Gashi, nën kërcënimet se do t’ia vriste familjen, në maj të 2011-tës, do ta detyronte Hana Bytyqin që së bashku me të të vinin në Kosovë.

“Më ka kërcënu që më vret familjen e jam detyru me u kthy në Kosovë. Kur kemi zbrit në Aeroport të Prishtinës ka fillu tmerri. Prej atëherë nuk i kam pa me sy fëmijët”, rrëfen ajo.

43-vjeçarja shton tutje se nuk ka lënë derë pa trokitur për t’i gjetur fëmijët, megjithatë, thotë se tash e tetë vite nuk ka marrë asnjë informacion për fatin e tyre.

Çdo vit, Hana Bytyqi rrëfen se për ditëlindjet e fëmijëve kthehet në Kosovë, atyre ju dërgon edhe dhurata në ditëlindje, por, që shton se këto kurr nuk arrijnë në destinacion.

Tash e sa vite ajo po kërkon zgjidhje nga gjykatat. Burrin e ka paditur edhe në Gjermani e edhe në Kosovë.

43-vjeçarja për Gazetën Express thotë se shpreson që sa më shpejtë të gjejë një zgjidhje, e për këtë ka kërkuar ndihmë edhe përmes një shkrimi në Facebook.

Në shkrimin e saj, ajo pohon se kur kishte shkuar për të lajmëruar rastin në Polici të Pejës, kishte marrë vetëm ofendime e injorime.

“Që tetë vite s’kam lënë derë pa trokit në Organet e Drejtësisë së Kosovës, e ajo çka kam marrë kanë qenë ofendimet e injorimit, e bile një polic nga Peja më ka thënë” Qysh po don t’i mi marrë fëmijët kur ish-burri yt në këtë stacion policie 30 mijë euro i ka pagu e t’i pa dhanë kurgjo po don me i marrë”, ka shkruar ajo.

Deri më tani ajo ka vetëm disa spekulime të personave që i thonë se ish-burri e të dy fëmijët mund të jenë duke jetuar në Shqipëri, e fëmijëve iu janë ndërruar emrat.

Në fund të njoftimit të saj nëna e dy fëmijëve ka kërkuar për të gjithë ata që dinë diçka për fatin e fëmijëve ta lajmërojnë.

Ish-burri i 43-vjeçares, emër i njohur për organet e rendit

Bekë Gashi është emër i njohur i drejtësisë në Kosovë. Prokuroria Themelore në Pejë në një përgjigje për Gazetën Express ka bërë të ditur se ndaj tij ka ngritur propozim akuzën për veprën penale “Thyerja e urdhrit mbrojtës”.

“Prokuroria Themelore e Pejës, ndaj të pandehurit B.G., me datën 12/10/2012, ka ngritur propozim akuzën për veprat penale ”Thyerja e urdhrit mbrojtës” nga neni 25, paragrafi 1, të Ligjit për mbrojtën nga dhuna në familje të Kosovës, si dhe veprën penale “Rrëmbimi i kundërligjshëm i fëmijës”, nga neni 210, të KPK-së.”, thuhet në përgjigjen e prokurorisë.

“Prokuroria Themelore e Pejës është në fazën e ri-grumbullimit të informatave për ketë çështje, dhe lidhur me ketë rast, me datën 11 janar 2019,fillimisht është ftuar e dëmtuara H.G., të dëgjohet në cilësinë e dëshmitares, për datën 25 janar të vitit 2019,mirëpo nga flet-kthesa rezulton se në adresën e kërkuar nuk ka mundur të sigurohet prania e saj”, thuhet në përgjigje, teksa theksohet se do të thirren per intervistim edhe palët e tjera të involvuara.

Ndërkaq, Gjykata Themelore në Pejë në një përgjigje për Gazetën Express ka bërë të ditur se kanë në procedurë një lëndë për Bekë Gashin.

“Në Gjykatën Themelore në Pejë në emër të personit Bekë Gashi është në procedure lënda me bazë juridike besim i fëmijëve”, kanë bërë të ditur nga Gjykata në Pejë, derisa nuk kanë komentuar më tutje rastin./GazetaExpress