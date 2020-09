Muriqi pritet të arrijë të dielën në Itali, e pret vizën e punës

Lazio pret Vedat Muriqin, sulmuesin shqiptar të marrë nga Fanerbahce për 18 milion euor, plus dy bonuse.

Një goditje e shënuar nga Igli Tare disa ditë më parë me klubin turk. Pastaj burokracia e zgjati në kohë.

Dhe pritet që të dielën (13 shtator) futbollisti të mbërrijë në Romë, duke vazhduar më pas në ditët në vijim me ekzaminimet mjekësore.

Ai do të mbërrijë në Romë, do të nënshkruajë kontratën e tij të re, dhe me siguri do të kthehet në Turqi për një vizë pune (si një qytetar jo-BE).

Ndërkohë ekziston dhe çështja e tamponit që do të kryhet para se ai të niset për në Itali.